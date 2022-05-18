Замена Pepsi появится в России в июне

PepsiCo в начале июня начнет отгрузки своих новых лимонадов в торговые сети, рассказал «Известиям» источник, близкий к компании. Он пояснил, что речь идет о локальных брендах, которые разработаны специально для РФ.

В марте компания заявила о том, что частично приостанавливает работу в стране, то есть выводит из ассортимента свои популярные марки — Pepsi, Mirinda и 7Up.

Производитель уже остановил конвейер и не выпускает известную триаду — торговым сетям отгружают запасы, сказал собеседник издания. В PepsiCo «Известиям» подтвердили, что компания рассматривает возможность расширения ассортимента локальных напитков в России. При этом решение о приостановке производства и продаже Pepsi, Mirinda и 7Up остается в силе, добавили там.