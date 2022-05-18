Иркутяне в 2,2 раза активнее покупают садовую мебель, технику и дачные бассейны

Эксперты Авито выяснили (исследование есть у SIA.RU), какие товары приобретают россияне, чтобы украсить садовый участок и привнести что-то новое в ландшафтный дизайн.

Для отдыха на открытом воздухе требуется комфортная мебель: беседка, шезлонги, подвесные кресла или гамак, садовые столы и стулья, а также садовые качели. Для ухода за садом и огородом часто покупают триммеры, дождеватели или газонокосилки. Чтобы разнообразить «дачный» досуг, на участке можно установить надувной или каркасный бассейн, а также приобрести технику для жарки мяса для барбекю-вечеринок. В Иркутске садовую мебель и технику этой весной покупали в 2,2 раза чаще, чем в прошлом году.

«Весной мы в Авито традиционно наблюдаем рост интереса к мебели и технике для дач, однако в этом году продажи самых популярных товаров выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом пользователи сайта чаще всего покупают мангалы, которые составляют 20% от общего числа продаж всех дачных товаров, а на втором месте находятся садовые столы и стулья с долей 18%. Это может говорить о том, что россияне все чаще рассматривают дачу как место для комфортного отдыха, а не для «работы на грядках», — комментирует Илья Адамский, руководитель категории «Строительство и мебель» в Авито.

Комфорт превыше всего

Заметнее всего по России выросли продажи готовых беседок — этой весной их приобретали в 6,7 раз чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость беседки на Авито составляет 62 300 рублей, при этом за год цена стала ниже на 6%. В Иркутске покупка беседки обойдется в среднем в 128 900 рублей. На сайте можно найти шатры на металлическом каркасе — преимуществами такого варианта являются низкая цена, мобильность и быстрота сборки. Более прочными являются готовые кованые беседки. Обычно они представляют собой две скамейки и стол, соединенные вместе и накрытые полукруглой крышей из поликарбоната, а более дорогие конструкции имеют изысканную ковку и другие декоративные элементы.

Шезлонги заняли второе место по популярности среди дачников. При выборе шезлонга стоит ориентироваться на материал, например, деревянные шезлонги — удобные, маловосприимчивы к воздействию солнца и не требуют сложного ухода, однако их тяжело передвигать из-за большого веса. Для небольшого участка подойдут тканевые модели с металлическим или деревянным каркасом — такой лежак легко складывается и не занимает много места. По сравнению с прошлой весной шезлонги покупали в 3,8 раз чаще. Приобрести комфортную мебель для отдыха на природе можно в среднем за 4 800 рублей, что дешевле цены прошлого года на 3%. В Иркутске средняя стоимость лежака составляет 4 850 рублей.

Для обустройства уютного уголка на открытом воздухе россияне все чаще приобретают подвесные кресла. В этом году их продажи выросли в 2,6 раза, а обзавестись мебелью можно в среднем за 11 800 рублей. В Иркутске кресла покупали на 10% чаще, а средняя цена предмета мебели составила 10 000 рублей. Лучше всего выбирать кресло с корзиной из искусственного ротанга — материал отлично справляется с перепадами температуры, не боится влажности и нагрузок.

Гамаки также востребованы среди россиян. Эта подвесная конструкция отлично подойдет как для послеобеденного отдыха в тени деревьев, так и для комфортной работы на природе. Самыми удобными являются классические плетенные гамаки из ротанга или лозы, они не впиваются в кожу по сравнению с сетчатыми. Гамаки на Авито в этом году приобретают в 2,1 раза чаще, чем в прошлом, а покупка «парящей мебели» обойдется в среднем в 4 000 рублей. В Иркутске гамаки продавали на 60% чаще, а их средняя стоимость в городе составила 4 800 рублей.

Для защиты от дождя и прямых солнечных лучей российские дачники и владельцы загородных домов активно покупают тенты. Самым оптимальным вариантом будет изделие из ПВХ-ткани — материал наиболее устойчив к погодным воздействиям. В этом году продажи тентов выросли на 93%, а средняя стоимость товара на сайте составляет 9 500 рублей. В Иркутске тенты продавали в 2,3 раза чаще, а покупка товара обойдется жителям города в среднем в 7 760 рублей.

Садовые столы и стулья также завоевали внимание россиян — этой весной их покупали на 88% чаще по сравнению с прошлым годом. Обзавестись садовой мебелью на данный момент можно в среднем за 9 600 рублей. В Иркутске продажи мебели для дачи выросли на 60%, а ее средняя стоимость составила 7 000 рублей. Самыми долговечными материалами для столов и стульев на открытых участках являются дерево или металл — они устойчивы к воздействию неблагоприятных погодных условий.

Разнообразить ландшафтный дизайн и создать уголок для отдыха помогут садовые качели. В этом году их покупали на 64% чаще, а средняя стоимость мебели для непринужденного времяпрепровождения на свежем воздухе составляет 14 300 рублей. В Иркутске садовые качели продавали на 16% чаще по сравнению с прошлым годом, обзавестись мебелью в городе можно в среднем за 14 200 рублей. Чтобы не ошибиться с выбором, следует обратить внимание на допустимую нагрузку качелей, например, для двух человек подойдут конструкции, рассчитанные на 200 кг.

Чтобы выбрать надежного продавца на Авито, следует проверить его рейтинг и отзывы покупателей. Также стоит обратить внимание на число сделок в профиле и дату регистрации аккаунта — продавцы с длительной историей успешных продаж имеют более высокий рейтинг. Чтобы посмотреть объявления с садовой мебелью только от продавцов с положительными отзывами, можно воспользоваться специальным фильтром на сайте.

Для красоты лужаек

Любой участок требует регулярного ухода, поэтому россияне активно покупают садовую технику.

Популярностью пользуются триммеры — устройства для стрижки мелких кустарников и поросли. Для травы хорошо подойдут электротриммеры, а для удаления кустарников хорошим выбором станет более мощная бензиновая модель. По сравнению с прошлым годом эту технику покупали на 53% чаще, а средняя стоимость на сайте составляет 6 600 рублей. В Иркутске продажи триммеров выросли на 49%, их покупка обойдется в среднем в 6 400 рублей.

Другое востребованное устройство — дождеватель. Он предназначен для автоматизации полива огорода, сада или клумб. Устройство может быть выдвижным и невыдвижным, при этом выдвижные модели более удобны — они не мешают при работе с газонокосилкой или триммером, так как в нерабочем состоянии спрятаны в земле. Этой весной продажи дождевателей выросли на 53%, а покупка техники для орошения обойдется в среднем в 3 300 рублей. В Иркутске приобрести устройство можно в среднем за 600 рублей.

Газонокосилки помогут придать газону требуемый аккуратный вид и предотвратить появление клещей в высокой траве. Россияне покупали это оборудование на 47% чаще по сравнению с прошлым годом. Обзавестись газонокосилкой можно в среднем за 20 000 рублей. В Иркутске средняя стоимость газонокосилки составляет 9 800 рублей. Для крупных участков лучше использовать мощные бензиновые модели, а для небольших подойдут модели с электродвигателем.

Дачные радости

Для активного отдыха на даче россияне оборудуют свои участки бассейнами и устраивают барбекю.

Этой весной надувные бассейны покупали в 2,5 раза чаще по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость товара составляет 8 600 рублей. В Иркутске покупка надувного бассейна обойдется в среднем в 23 200 рублей. Такой бассейн можно легко установить в любом месте участка. Главное — следить, чтобы под бассейном не оказалось острых предметов и веток, чтобы не повредить конструкцию.

Каркасные бассейны также востребованы среди пользователей Авито — их продажи за год выросли в 2,2 раза, а покупка такого вида бассейна обойдется в среднем в 17 700 рублей. В Иркутске каркасные бассейны продавали в 7,6 раз чаще, а их средняя стоимость в городе составляет 21 650 рублей. Благодаря особенностям конструкции каркасные модели надежнее и долговечнее, чем надувные.

Дачная «классика» для жарки мяса — мангалы — не теряет своей популярности. По сравнению с прошлым годом их покупали на 79% чаще. Обзавестись жаровней можно в среднем за 7 700 рублей. В Иркутске продажи мангалов выросли на 77%, а их покупка обойдется жителям города в среднем в 9 650 рублей. Мангалы бывают переносными и стационарными. Более удобными являются стационарные мангалы с дополнительными полочками и подставками, куда можно ставить посуду или приправы.

Гриль является еще одной разновидностью жаровни, но с более сложной конструкцией. Для установки на участке лучше всего подойдут модели, которые топятся углем или дровами — это самое доступное топливо, которое можно купить в ближайшем супермаркете или строительном магазине. Продажи грилей на Авито этой весной выросли на 49%, а их средняя стоимость составила 17 650 рублей. В Иркутске оборудование для жарки мяса покупали в три раза чаще, обзавестись жаровней в городе можно в среднем за 14 800 рублей.