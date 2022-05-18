Возгорание уже устранили.
Дым заметили около двух часов дня. Он шел с верхних этажей стройки.
Как сообщили в компании застройщика, возгорание уже ликвидировано, дальнейшей работе строителей это не помешает.
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Новости
Пожар произошел на стройке ЖК на пересечении улиц Байкальской и Пискунова в Иркутске
Возгорание уже устранили.
Дым заметили около двух часов дня. Он шел с верхних этажей стройки.
Как сообщили в компании застройщика, возгорание уже ликвидировано, дальнейшей работе строителей это не помешает.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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