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Пожар произошел на стройке ЖК на пересечении улиц Байкальской и Пискунова в Иркутске

Возгорание уже устранили.

Дым заметили около двух часов дня. Он шел с верхних этажей стройки.

Как сообщили в компании застройщика, возгорание уже ликвидировано, дальнейшей работе строителей это не помешает.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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