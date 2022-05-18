Леонида Слуцкого назначили руководителем фракции ЛДПР

Слуцкий занимает пост председателя комитета Госдумы по международным делам.

«Леонид Слуцкий избран Руководителем фракции ЛДПР в Государственной Думе. Такое решение только что принято депутатами на внеочередном собрании фракции», – пишет замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Напомним, что создатель и бывший лидер партии Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни. Он впервые стал руководить партией ЛДПР в 1990-х годах. Участвовал во всех президентских кампаниях в России, кроме выборов в 2004 году.