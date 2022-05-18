Самым безопасным и удобным видом транспорта россияне считают автомобиль, самым выгодным – общественный транспорт

Эксперты «Открытие Авто» выяснили, какие виды транспорта выбирают российские водители и какие считают наиболее надежными, безопасными и удобными.

Согласно опросу (есть у SIA.RU), при наличии выбора российские водители, конечно, используют личный автомобиль (96%). Однако в зависимости от обстоятельств автовладельцы достаточно часто ездят на такси (74%) и общественном транспорте (65%). А вот каршеринговые автомобили выбирают лишь 13% респондентов. Как такси, так и каршерингом опрошенные пользуются обычно несколько раз в месяц (43% и 37% соответственно).

Женщины чаще мужчин пользуются такси (77% против 72% соответственно) и общественным транспортом (68% против 63%), а мужчины – личным автомобилем (97% против 95%) и каршерингом (14% против 11%). Каршеринг несколько более востребован среди молодежи (18-30), а личный автомобиль и общественный транспорт – среди старшей аудитории (>55 лет). Географически каршеринг в большей степени востребован в Москве (30%), Санкт-Петербурге (29%) и Казани (22%).

Сравнивая поездки на различных видах транспорта, респонденты пришли к выводу, что поездки на личном автомобиле гораздо удобнее всех прочих способов передвижения: так ответили 77% опрошенных. На втором месте по удобству с большим отставанием следует такси (17%), а комфорт общественного транспорта и каршеринга отметили по 3% россиян.

Самым безопасным видом транспорта россияне также считают личный автомобиль: этот вид транспорта по данному критерию выбрали 64% респондентов. На втором месте по безопасности – общественный транспорт (30%), на третьем – такси (5%), а замыкает рейтинг каршеринг (1%).

А вот выгоднее всего, по мнению опрошенных, ездить на общественном транспорте: такой ответ дала практически половина опрошенных (47%). Еще 38% отметили выгоду поездок на личном автомобиле, каждый десятый – на такси и 1% - на каршеринге.

Наиболее удобным и безопасным личный автомобиль считают чаще женщины, чем мужчины. При этом чем моложе респонденты, тем менее привлекателен для них общественный транспорт. В целом мнение жителей крупных городов совпадает с общероссийскими тенденциями, за исключением водителей Москвы, где каждый пятый (19%) считает каршеринг выгодным способом передвижения.

«Владение автомобилем не исключает использование и других видов транспорта, а рост цен на авто и запчасти заставляет в текущих реалиях пересмотреть выгоду поездок исключительно на собственной машине. При этом с развитием инфраструктуры не исключено, что такси, каршеринг или общественный транспорт могут оказаться удобнее и выгоднее, например, для поездок на короткие дистанции, а личный автомобиль - для путешествий на дальние расстояния и для семейного пользования», - отмечают эксперты «Открытие Авто».