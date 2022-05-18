У 4 из 10 родителей дети-школьники все лето проведут дома

Организовать своим детям-школьникам отдых на Черноморском побережье в этом году планирует почти в 2,5 раза меньше родителей, чем год назад. 4 из 10 признались, что их ребенок проведет все лето в городе.

В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 родителей детей школьного возраста из всех округов страны.

По словам 41% респондентов, их ребенок проведет все летние каникулы в городе. Каждый третий (34%) отправит детей в деревню или на дачу, а каждый девятый (11%) — в летний оздоровительный лагерь. О том, что ребенок поедет отдыхать на Черноморское побережье, сообщили 8% родителей. Путешествия по России, за границу и отдых в пришкольном лагере планируют для своих детей по 2% опрошенных. Еще 6% назвали другие варианты: санатории, поездки к родственникам, спортивные лагеря и т. д.

О том, что ребенок проведет летние каникулы в городе, в этом году сообщали чаще, чем год назад, однако существенно реже, чем в 2020 году: в разгар пандемии коронавируса оставить детей дома на все лето планировал каждый второй родитель. За год значительно сократилось число респондентов, организующих своим детям отдых на Черноморском побережье, а также поездки по России и за границу. О каникулах на даче и в оздоровительном лагере, напротив, сегодня сообщают чаще, чем год назад.