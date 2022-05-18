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США намерены заблокировать выплаты России по долговым обязательствам

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Минфин Америки не будет продлевать срок действия лицензии на выплату, который истекает 25 мая, сообщает зарубежное издание Bloomberg.

Как сообщают журналисты, некоторые чиновники американского Минфина предлагали продлить лицензию, чтобы Россия продолжала платить по долгам.

Человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что Казначейство еще не приняло окончательного решения. Пресс-секретари Белого дома и Министерства финансов не дали немедленных комментариев.

Напомним, что к концу июня Москва должна выплатить почти 500 млн долларов, хотя условия облигаций позволяют выплачивать часть этой суммы не в долларах, а в других валютах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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