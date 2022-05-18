«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Росбанка на уровне ruAAA

Снятие статуса «под наблюдением» связано с завершением анализа дополнительной информации о планируемых изменениях в структуре собственности банка и их влиянии на рейтинг кредитоспособности банка.

Как отмечает агентство, рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями: Росбанк располагает широкой клиентской базой в сегментах кредитования и расчетного обслуживания крупного бизнеса и населения. Диверсификация бизнеса оценивается как очень высокая, что объясняет низкую концентрацию на объектах крупного кредитного риска и высокую диверсификацию корпоративного кредитного портфеля по отраслям хозяйственной деятельности.

Эксперты агентства также оценили комфортную позицию банка по ликвидности, а также высокую достаточность капитала и буфер абсорбции убытков. Банк имеет значительный запас балансовой ликвидности (покрытие высоколиквидными активами привлеченных средств клиентов составило более 20%, ликвидными активами - 36% на 01.01.2022, по состоянию на 01.04.2022 показатели находятся на еще более высоком уровне). Агентство отмечает сбалансированность ресурсной базы банка по источникам и низкую концентрацию на крупнейших кредиторах. На фоне нестабильной макроэкономической обстановки в марте 2022 года в банке отсутствовал отток средств физических лиц, что не привело к ухудшению ликвидной позиции. Банк, имея сильные позиции по капиталу, не нуждается в дополнительных вливаниях.

Агентство также отметило, что деловая репутация, опыт и квалификация топ-менеджмента банка положительно влияют на оценку корпоративного управления, также позитивно оценены бизнес-практики аудита. Высокая оценка качества корпоративного управления, организации бизнес-процессов и риск-менеджмента отражает внедрённые в финансовой группе передовые практики и накопленный опыт материнского банка.

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