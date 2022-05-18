Экс-министру Шеверде дали 6,5 года колонии по делу о незаконных рубках леса в «Туколони»

Кировский районный суд Иркутска 18 мая вынес приговоры фигурантам дела о незаконных рубках леса на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Приангарью.

Экс-министру лесного комплекса Сергею Шеверде дали 6,5 года колонии, его бывшему заместителю Алексею Туги – 6 лет, бывшему директору ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» Геннадию Рыкову – 6,5 года и бывшему инженеру-лесопатологу отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российской центр защиты леса» – «Центр защиты леса Иркутской области» Александру Владимирову – 5 лет. Мужчины были осуждены в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

Напомним, в 2018 году министр лесного комплекса Иркутской области, зная об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки в «Туколони», в силу занимаемой должности принял активные меры к продолжению рубки леса на территории заказника и нарушению его режима. В результате совместных преступных действий указанных лиц была незаконно назначена, согласована и проведена сплошная санитарная рубка в заказнике.

В результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации был причинен ущерб на общую сумму около 481 млн рублей. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.