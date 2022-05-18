Владимир Панин из Усолья-Сибирского погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец Усолья-Сибирского Иркутской области Владимир Панин погиб во время спецоперации на Украине, сообщил мэр города Максим Торопкин.

«В Усолье-Сибирском сегодня простились с военнослужащим Владимиром Паниным, погибшим в ходе спецоперации на территории Украины. В последний путь его проводили со всеми почестями. Проститься с ним пришли десятки людей. Родственники, друзья, одноклассники, учителя», – рассказал он.

Владимир погиб 8 мая, исполняя свой долг, он занимал должность заместителя командира боевой машины мотострелкового отделения.