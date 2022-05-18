Ростуризм согласовал 450 дополнительных чартеров в Турцию до 1 июля

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство в сотрудничестве с Минтрансом согласовали 450 дополнительных чартерных рейсов в неделю в Турцию сроком до 1 июля. По ее словам, идет работа над расширением авиасообщения с дружественными странами, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что одна из острых проблем – это задолженность туроператоров перед путешественниками за несостоявшиеся туры, которая составляет порядка 40 миллиардов рублей. Сюда входит 5 миллиардов рублей за туры, которые не состоялись из-за пандемии, остальное – средства за отмененные туры с начала 2022 года в связи с геополитической ситуацией.

– Вместе с Минтрансом мы работаем над расширением авиасообщения с дружественными странами, которые готовы принимать наших туристов. На майские мы согласовали 290 рейсов, которые летали каждую неделю в Турцию. По Турции у нас самый большой долг. Буквально на прошлой неделе до 1 июля согласовано еще более 450 рейсов в неделю на турецком направлении, – сказала Догузова.