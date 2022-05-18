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Генеральным директором АО «АЭХК» назначен Вячеслав Глушенков

Генеральным директором Ангарского электролизного химического комбината (АО «АЭХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») назначен Вячеслав  Глушенков. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по операционной деятельности – директора по производству Сибирского химического комбината в Северске (АО «СХК»). Александр Дудин, ранее возглавлявший АО «АЭХК», занял должность генерального директора Уральского электрохимического комбината в Новоуральске (АО «УЭХК»).

Как сообщает пресс-служба компании, Вячеслав Глушенков окончил с отличием Томский политехнический университет по специальности «Электроника и автоматика физических установок». В 1988 был принят на радиохимический завод СХК слесарем по КИПиА. Последовательно прошел трудовой путь до директора Радиохимического завода, который возглавлял с 2011 по 2013 г. В 2013-2019 гг. занимал должность директора Химико-металлургического завода СХК. С 2019 года – заместитель генерального директора по операционной деятельности АО «СХК».

Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - предприятие по производству гексафторида природного и обогащенного урана, применяемого для изготовления ядерного топлива атомных электростанций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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