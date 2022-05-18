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15 уголовных дел завели в Иркутской области из-за лесных пожаров с ущербом в 23 млн рублей

Органы дознания МЧС России возбудили 15 уголовных дел по фактам лесных пожаров возбуждено в Иркутской области, нанесенный этими возгораниями ущерб оценивается в 23 млн рублей, сообщает региональное управление министерства.

Причина всех этих пожаров, по фактам которых возбудили дела, – неосторожное обращение с огнем.

«Обстановка с пожарами остаётся сложной. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Для ограничения въезда в лесные массивы организована работа 155 межведомственных постов. За прошедшие сутки было составлено 37 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. С начала действия особого противопожарного режима работниками лесничеств и сотрудниками полиции было составлено 246 протоколов», – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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