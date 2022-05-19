Остановлено производство российской вакцины от коронавируса «КовиВак» 

Компания «Нанолек», которая производит вакцину «КовиВак», разработанную в Центре им. Чумакова, в настоящее время остановила ее изготовление из-за отсутствия заявок на ее закупку от Минздрава, сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя гендиректора фармкомпании Максима Стецюка.

«От Минздрава с декабря 2021 года не было заявок на поставку вакцины, компания не отгрузила ни одной дозы «КовиВака», – сказал Стецюк и добавил, что по его оценке, совокупно с Центром им. Чумакова было произведено около 2 млн доз вакцины, они находятся в доступе.

Если потребность в противоковидной вакцине вновь появится, в компании обещают, что быстро возобновят производство. «Мы не сможем окупить своих затрат на произведенные 500 тыс. доз. Производство этих доз было убыточно. Прибыльно вакцину можно изготавливать в объеме от нескольких миллионов», – заявили в фармкомпании.