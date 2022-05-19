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АТБ снижает ставки по ипотеке с господдержкой до 6,99%

С 17 мая ставка по программе «Ипотека с господдержкой» в Азиатско – Тихоокеанском банке снижена. Стандартная ставка составит 7,9%. Оформление ипотечного кредита со ставкой 6,99% доступно клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом 30% и более, а также при подтверждении дохода выпиской из ПФР.

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По правилам программы ипотеку можно оформить для покупки готового или строящегося жилья у застройщиков. Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 12 млн рублей, в остальных регионах сумма ограничена 6 млн рублей.

Программа ипотеки с господдержкой действует до 31 декабря 2022 года.

«В условиях высокой волатильности мы предлагаем нашим клиентам улучшить свои жилищные условия с нашим выгодным предложением. При этом недвижимость также остаётся одним из самых надежных активов. Но стоит поторопиться, ведь время столь доступных ставок ограничено сроком действия государственной программы», – отметил Николай Мальнев, директор департамента развития каналов дистрибуции АТБ.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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