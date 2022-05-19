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Cбер начал выдавать ипотеку на загородное жильё, находящееся у него в залоге

Сбер реализовал возможность приобрести в ипотеку загородное жильё, находящееся у него в залоге, — перечень подходящих для таких сделок объектов на вторичном рынке был расширен и теперь включает:

  • дачу;
  • садовый дом;
  • другие строения потребительского назначения (в том числе гараж);
  • объекты незавершённого строительства;
  • земельный участок.

Процедура очень проста:

  • ипотечный кредит продавца и будущий кредит покупателя должны быть оформлены в Сбербанке;
  • продавец и покупатель заключают Договор купли-продажи;
  • банк готовит письмо с согласием на отчуждение объекта и последующую ипотеку;
  • долг по ипотеке продавца погашается после предоставления зарегистрированного Договора купли-продажи из Росреестра.

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Минимальный первоначальный взнос по программе — 25% стоимости объекта, процентная ставка по ипотеке — от 14,2% годовых. Также возможно кредитование без подтверждения дохода и занятости — при первоначальном взносе от 30% стоимости недвижимости и ставке от 16% годовых. Условия кредитования не распространяются на государственные программы.

Спрос на загородные дома демонстрирует характерный для начала сезона рост. Так, по состоянию на 1 мая 2022 года объём предложения загородных домов на Домклик увеличился на 3,9% по сравнению с 1 января (с 310 887 до 322 817 лотов) и более чем на 35% по сравнению с ситуацией на 1 мая 2021 года.

Подобрать подходящий загородный дом и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.
 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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