Cбер начал выдавать ипотеку на загородное жильё, находящееся у него в залоге

Сбер реализовал возможность приобрести в ипотеку загородное жильё, находящееся у него в залоге, — перечень подходящих для таких сделок объектов на вторичном рынке был расширен и теперь включает:

дачу;

садовый дом;

другие строения потребительского назначения (в том числе гараж);

объекты незавершённого строительства;

земельный участок.

Процедура очень проста:

ипотечный кредит продавца и будущий кредит покупателя должны быть оформлены в Сбербанке;

продавец и покупатель заключают Договор купли-продажи;

банк готовит письмо с согласием на отчуждение объекта и последующую ипотеку;

долг по ипотеке продавца погашается после предоставления зарегистрированного Договора купли-продажи из Росреестра.

Минимальный первоначальный взнос по программе — 25% стоимости объекта, процентная ставка по ипотеке — от 14,2% годовых. Также возможно кредитование без подтверждения дохода и занятости — при первоначальном взносе от 30% стоимости недвижимости и ставке от 16% годовых. Условия кредитования не распространяются на государственные программы.

Спрос на загородные дома демонстрирует характерный для начала сезона рост. Так, по состоянию на 1 мая 2022 года объём предложения загородных домов на Домклик увеличился на 3,9% по сравнению с 1 января (с 310 887 до 322 817 лотов) и более чем на 35% по сравнению с ситуацией на 1 мая 2021 года.