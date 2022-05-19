Возраст делу не помеха: каждый второй россиянин собирается открыть свой бизнес на пенсии

Около половины россиян (46%) хотели бы на пенсии открыть свой бизнес, выяснили СберНПФ и Rambler&Co, опросив порядка 7 тыс. человек по всей стране. Сейчас у 88% респондентов собственного дела нет, но они надеются, что на него хватит сил, времени и накопленного начального капитала после выхода на заслуженный отдых.

В последнее время россияне стали всё чаще подтверждать, что после 60–65 лет активная жизнь только начинается. Год назад, как показало аналогичное исследование, о бизнесе на пенсии мечтал 41% респондентов, сейчас — 46%.

Каждый пятый россиянин (19%) хотел бы на пенсии заняться фермерством — например, завести пасеку, экоферму с контактным зоопарком, молочное или рыбное хозяйство. Этот ответ оказался самым распространённым. 18% респондентов грезят о собственном мини-отеле на берегу моря (год назад — 25%), 11% собираются открыть свой интернет-магазин, а каждый десятый — кафе, ресторан или бар. Также опрошенные считают хорошим бизнесом для пенсионеров ремонтные мастерские (8%), репетиторство, в том числе и онлайн (7%), IT-/digital-компании и автосервисы (по 5%), службы доставки и цветочные магазины (по 4%).

Более четверти россиян (28%) собираются получать от предпринимательской деятельности на пенсии 100–200 тыс. рублей в месяц. Столько же опрошенных планируют ежемесячный доход в размере 50–100 тыс. рублей. Каждый шестой (18%) рассчитывает на большее и хочет иметь 200–500 тыс. рублей в месяц. 13% готовы довольствоваться суммой в пределах 50 тыс. рублей в месяц — и столько же не согласны на доход менее полумиллиона.

Именно желание иметь на пенсии достаточный для комфортной жизни доход россияне считают главной причиной для открытия собственного бизнеса (так отвечают 46% респондентов). Ещё 24% полагают, что предпринимательство — хороший способ занять себя, пока есть силы и время. Каждый восьмой (13%) планирует оставить семейный бизнес детям в наследство, 9% рассчитывают таким образом применить опыт и знания, полученные за годы основной работы, а 8% мечтают на пенсии наконец-то монетизировать хобби, на которое не хватало времени в период построения карьеры.

Исследование показало, что начальный капитал, необходимый для открытия собственного бизнеса, есть только у 16% россиян. 18% утверждают, что находятся в процессе его активного формирования, и ещё 15% надеются собрать нужную сумму к выходу на пенсию.

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