Составлен рейтинг самых дешевых квартир в Москве стоимостью от 4 до 6 млн рублей

Эксперты Домклик подготовили подборку строящихся ЖК в «старой» и Новой Москве с самой низкой стоимостью «квадрата» и с минимальным бюджетом предложения. Анализ проводился по предложениям жилых объектов стоимостью до 6 млн рублей или дешевле.

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра сервиса Домклик:

«Спрос на недвижимость остается активным — в первую очередь, на фоне разнообразных действующих госпрограмм. Застройщики активно предлагают различные специальные условия: от классических дисконтов и акций до собственных ипотечных программ в партнерстве с банками, с субсидируемой ставкой ниже рыночного уровня. По некоторым программам ставки начинаются от 0,1% годовых. Сейчас с банком в рамках совместных программ субсидирования ставок принимает участие более 1500 юридических лиц. Почти 36% всех сделок по новостройкам в Сбере проходят по таким программам, появился резкий спрос со стороны застройщиков и клиентов. На рынке есть проекты, где стоимость квадратного метра гораздо ниже средней по городу».

Минимальный показатель — у ЖК «Никольские луга», который строится в расположенном за МКАД, но входящем в старые границы Москвы районе Южное Бутово (ЮЗАО). Средняя стоимость 1 кв.м в этом жилом комплексе по итогам апреля составила 185,2 тыс. руб. Второе место — у ЖК «Митинский лес» в районе Митино (СЗАО), средняя стоимость 1 кв.м в этом проекте составляет 211,6 тыс. руб. На третьей позиции расположился ЖК «Молжаниново» в районе Молжаниновский (САО). Средняя стоимость квадратного метра тут составляет 216,9 тыс. руб. В остальных новостройках из топ-5 самых доступных в «старой» Москве по итогам апреля средняя стоимость «квадрата» находится в пределах от 218,2 до 230,6 тыс. руб.

Новостройки «старой» Москвы с минимальной средней стоимостью кв. м в апреле 2022 года*

Проект Округ, район Средняя стоимость кв. м в апреле 2022 года, тыс. рублей «Никольские луга» ЮЗАО, Южное Бутово 188,7 «Митинский лес» СЗАО, Митино 211,6 «Молжаниново» САО, Молжаниновский 216,9 «Перец» СЗАО, Митино 218,2 «ФизтехСити» СВАО, Северный 230,6

В новостройках ТиНАО минимальная стоимость «квадрата» по итогам апреля зафиксирована в ЖК «Эдельвейс» — 123,4 тыс. руб. Второй по доступности — ЖК «Цветочные поляны» со 174,9 тыс. руб. за 1 кв.м. На третьем месте ЖК «Середневский лес» — со 179,4 тыс. руб. за кв.м. В остальных ЖК из первой пятерки показатели находятся в пределах от 186 тыс. руб. до 191,9 тыс. руб. за 1 кв.м.

Новостройки ТиНАО с минимальной средней стоимостью кв. м в апреле 2022 года*

Проект Округ, поселение Средняя стоимость кв. м в апреле 2022 года, тыс. рублей «Эдельвейс» ТАО, Первомайское 123,4 «Цветочные поляны» НАО, Филимонковское 174,9 «Середневский лес» НАО, Филимонковское 179,4 «Баркли Медовая долина» НАО, Марушкинское 186 «Город-парк Первый Московский» Московский 191,9

Стоимость квартиры зависит прежде всего от экономически обоснованных расходов застройщика, учитываются и локационные факторы. Вошедшие в топ-10 самых доступных новостроек проекты массового сегмента «старой» Москвы и ТиНАО отличаются значительной долей компактных лотов (прежде всего студий), что позволяет обеспечить привлекательный уровень бюджета предложения.

Многие покупатели, особенно с ограниченным бюджетом, при выборе недвижимости ориентируются в первую очередь не на стоимость 1 кв.м в проекте, а на конечную стоимость лота, подчеркивают опрошенные редакцией эксперты. В «старой» Москве минимальные бюджеты предложения сейчас укладываются в 5,4-5,8 млн руб. Это квартиры небольшой площади, все они предлагаются с готовой отделкой от застройщика.

Самые доступные квартиры в новостройках «старой» Москвы в апреле 2022 года*

Проект Стоимость, млн рублей Типология Площадь, кв. м Отделка Этаж «Никольские луга» 5,4 Студия 19,7 Чистовая 16 «Никольские луга» 5,5 Студия 19,7 Чистовая 17 «Никольские луга» 5,6 Студия 21,5 Чистовая 2 «Митинский лес» 5,7 Студия 20 Чистовая 14 «Митинский лес» 5,8 Студия 20 Чистовая 19

В Новой Москве стартовые бюджеты еще ниже — от 4,4 млн до 5,1 млн руб. за лот. Как и квартиры-рекордсмены из «старой» Москвы, все это студии, разброс площадей — от 19,7 до 22,9 «квадрата». Некоторые варианты сдаются с готовым ремонтом, некоторые — с предчистовой отделкой, часть квартир — без отделки.

Самые доступные квартиры в новостройках ТиНАО в апреле 2022 года*

Проект Стоимость,млн рублей Типология Площадь кв. м Отделка Этаж «Новое Внуково» 4,4 Студия 21,3 Чистовая 3 «Цветочные поляны» 4,6 Студия 21 Без отделки 7 «Цветочные поляны» 4,6 Студия 21 Без отделки 14 «Новое Внуково» 4,7 Студия 22,9 Чистовая 2 «Цветочные поляны» 4,8 Студия 22,9 Без отделки 13

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* Источник: витрина Домклик