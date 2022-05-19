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Составлен рейтинг самых дешевых квартир в Москве стоимостью от 4 до 6 млн рублей

Эксперты Домклик подготовили подборку строящихся ЖК в «старой» и Новой Москве с самой низкой стоимостью «квадрата» и с минимальным бюджетом предложения. Анализ проводился по предложениям жилых объектов стоимостью до 6 млн рублей или дешевле.

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра сервиса Домклик:

«Спрос на недвижимость остается активным — в первую очередь, на фоне разнообразных действующих госпрограмм. Застройщики активно предлагают различные специальные условия: от классических дисконтов и акций до собственных ипотечных программ в партнерстве с банками, с субсидируемой ставкой ниже рыночного уровня. По некоторым программам ставки начинаются от 0,1% годовых. Сейчас с банком в рамках совместных программ субсидирования ставок принимает участие более 1500 юридических лиц. Почти 36% всех сделок по новостройкам в Сбере проходят по таким программам, появился резкий спрос со стороны застройщиков и клиентов. На рынке есть проекты, где стоимость квадратного метра гораздо ниже средней по городу».

Минимальный показатель — у ЖК «Никольские луга», который строится в расположенном за МКАД, но входящем в старые границы Москвы районе Южное Бутово (ЮЗАО). Средняя стоимость 1 кв.м в этом жилом комплексе по итогам апреля составила 185,2 тыс. руб. Второе место — у ЖК «Митинский лес» в районе Митино (СЗАО), средняя стоимость 1 кв.м в этом проекте составляет 211,6 тыс. руб. На третьей позиции расположился ЖК «Молжаниново» в районе Молжаниновский  (САО). Средняя стоимость квадратного метра тут составляет 216,9 тыс. руб. В остальных новостройках из топ-5 самых доступных в «старой» Москве по итогам апреля средняя стоимость «квадрата» находится в пределах от 218,2 до 230,6 тыс. руб.

Новостройки «старой» Москвы с минимальной средней стоимостью кв. м в апреле 2022 года*

Проект

Округ, район

Средняя стоимость кв. м в апреле 2022 года, тыс. рублей

«Никольские луга»

ЮЗАО, Южное Бутово

188,7

«Митинский лес»

СЗАО, Митино

211,6

 «Молжаниново»

САО, Молжаниновский

216,9

«Перец»

СЗАО, Митино

218,2

«ФизтехСити»

СВАО, Северный

230,6
 

В новостройках ТиНАО минимальная стоимость «квадрата» по итогам апреля зафиксирована в ЖК «Эдельвейс» — 123,4 тыс. руб. Второй по доступности — ЖК «Цветочные поляны» со 174,9 тыс. руб. за 1 кв.м. На третьем месте ЖК «Середневский лес» — со 179,4 тыс. руб. за кв.м. В остальных ЖК из первой пятерки показатели находятся в пределах от 186 тыс. руб. до 191,9 тыс. руб. за 1 кв.м.

Новостройки ТиНАО с минимальной средней стоимостью кв. м в апреле 2022  года*

Проект

Округ, поселение

Средняя стоимость кв. м в апреле 2022 года, тыс. рублей

«Эдельвейс»

ТАО, Первомайское

123,4

«Цветочные поляны»

НАО, Филимонковское

174,9

   «Середневский лес»

НАО, Филимонковское

179,4

«Баркли Медовая долина»

НАО, Марушкинское

186

«Город-парк Первый Московский»

Московский

191,9
 

Стоимость квартиры зависит прежде всего от экономически обоснованных расходов застройщика, учитываются и локационные факторы. Вошедшие в топ-10 самых доступных новостроек проекты массового сегмента «старой» Москвы и ТиНАО отличаются значительной долей компактных лотов (прежде всего студий), что позволяет обеспечить привлекательный уровень бюджета предложения.

Многие покупатели, особенно с ограниченным бюджетом, при выборе недвижимости ориентируются в первую очередь не на стоимость 1 кв.м в проекте, а на конечную стоимость лота, подчеркивают опрошенные редакцией эксперты. В «старой» Москве минимальные бюджеты предложения сейчас укладываются в 5,4-5,8 млн руб. Это квартиры небольшой площади, все они предлагаются с готовой отделкой от застройщика.

Самые доступные квартиры в новостройках «старой» Москвы в апреле 2022 года*

Проект

Стоимость, млн рублей

Типология

Площадь, кв. м

Отделка

Этаж

«Никольские луга»

5,4

Студия

19,7

Чистовая

16

«Никольские луга»

5,5

Студия

19,7

Чистовая

17

«Никольские луга»

5,6

Студия

21,5

Чистовая

2

«Митинский лес»

5,7

Студия

20

Чистовая

14

«Митинский лес»

5,8

Студия

20

Чистовая

19
 

В Новой Москве стартовые бюджеты еще ниже — от 4,4 млн до 5,1 млн руб. за лот. Как и квартиры-рекордсмены из «старой» Москвы, все это студии, разброс площадей — от 19,7 до 22,9 «квадрата». Некоторые варианты сдаются с готовым ремонтом, некоторые — с предчистовой отделкой, часть квартир — без отделки.

Самые доступные квартиры в новостройках ТиНАО в апреле 2022 года*

Проект

Стоимость,млн рублей

Типология

Площадь кв. м

Отделка

Этаж

«Новое Внуково»

4,4

Студия

21,3

Чистовая

3

«Цветочные поляны»

4,6

Студия

21

Без отделки

7

«Цветочные поляны»

4,6

Студия

21

Без отделки

14

«Новое Внуково»

4,7

Студия

22,9

Чистовая

2

«Цветочные поляны»

4,8

Студия

22,9

Без отделки

13
 

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* Источник: витрина Домклик


/ Сибирское Информационное Агентство /
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