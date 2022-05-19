Газпромбанк запустил акцию: снижение ставки по кредиту наличными

Газпромбанк с 18 мая проводит акцию: всем заемщикам, которые оформят кредит наличными до 30 июня 2022 года включительно, может быть снижена ставка по кредиту на 3 процентных пункта. Такая возможность будет доступна заемщикам, которые не менее 12 месяцев будут погашать задолженность по кредиту без нарушений обязательств.

Минимальная ставка по кредиту наличными в Газпромбанке составляет 9,9% годовых при сумме кредита 5 млн рублей и при оформлении личного страхования. Если заемщик отказывается от личного страхования, то ставка будет выше на 12 п.п.

Акция по снижению ставки распространяется на кредиты на сумму от 300 тыс. до 5 млн рублей (не включительно) на срок от 13 месяцев до 7 лет. Ставки в рамках акции составляют от 12,9% до 17,9% годовых в зависимости от суммы кредита и категории клиента, при этом если заемщик отказывается от личного страхования, то ставка будет выше на 10 п.п.

Потребуется минимальный пакет документов: чтобы оформить заявку на кредит на сумму до 5 млн рублей при авторизации заемщика через портал Госуслуг достаточно только паспорта. В некоторых городах представитель Банка доставит карту с одобренной суммой прямо на дом.

Подать заявку на кредит можно в Интернет-банке, мобильном приложении или в офисе Газпромбанка. Подробнее с условиями получения кредита наличными и тарифами можно ознакомиться на сайте.