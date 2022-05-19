Дальневосточный банк рассказал предпринимателям Хабаровского края о том, как вести бизнес в условиях санкций

Дальневосточный банк продолжает серию просветительских клиентских мероприятий в регионах России. 18 мая, совместно с Центром поддержки экспорта Краевого фонда (Центра «Мой бизнес»), для компаний-участников ВЭД Хабаровского края был организован бизнес-семинар «Актуальные инструменты для эффективного ведения ВЭД в текущих условиях»

Руководители и финансовые директора предприятий узнали о мерах поддержки бизнеса, реализуемых Дальневосточным банком в рамках государственных и собственных программ, а также предлагаемых Центром «Мой бизнес».

Кроме того, сотрудники банка представили комплекс финансовых инструментов, с помощью которого компании, участвующие в экспортно-импортных операциях, могут минимизировать свои издержки и оптимизировать бизнес-процессы.

Также обсудили последние изменения в области законодательного регулирования ВЭД, преимущества обслуживания участников ВЭД по валютному контролю в Дальневосточном банке и новые направления для экспорта и импорта, имеющие максимальный потенциал для эффективного развития бизнеса