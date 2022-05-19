Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 25% кэшбэка за покупки в Smart TV, в приложении или на сайте Wink.
Для этого потребуется:
• зарегистрировать карту «Мир» от Примсоцбанка на сайте или в приложении «Привет, Мир!»;
• оплатить первую покупку в Smart TV, в приложении или на сайте Wink зарегистрированной картой «Мир» и получить кэшбэк 25%. Максимальная сумма кэшбэка — 150 рублей;
• кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.
Акция действует с 7 апреля 2022 по 7 июля 2022.
Организатор акции — ПАО "Ростелеком".
ОГРН: 1027700198767.
Юридический адрес: 115172, Москва, ул. Гончарная, д.30, +7 (499) 999-82-83.
Новости
Примсоцбанк: Плати «Мир» и получай 25% кэшбэка за покупки на Wink
Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 25% кэшбэка за покупки в Smart TV, в приложении или на сайте Wink.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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