Примсоцбанк: Плати «Мир» и получай 25% кэшбэка за покупки на Wink

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 25% кэшбэка за покупки в Smart TV, в приложении или на сайте Wink.



Для этого потребуется:



• зарегистрировать карту «Мир» от Примсоцбанка на сайте или в приложении «Привет, Мир!»;

• оплатить первую покупку в Smart TV, в приложении или на сайте Wink зарегистрированной картой «Мир» и получить кэшбэк 25%. Максимальная сумма кэшбэка — 150 рублей;

• кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.



Акция действует с 7 апреля 2022 по 7 июля 2022.



Организатор акции — ПАО "Ростелеком".

ОГРН: 1027700198767.

Юридический адрес: 115172, Москва, ул. Гончарная, д.30, +7 (499) 999-82-83.