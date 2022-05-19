13 пожаров потушили в Иркутской области

Их площадь составила 1056 га.

Два – в Тайшетском районе, по одному – в Усть-Кутском, Братском, Нижнеудинском и Тулунском районах. Также ликвидировано семь вновь обнаруженных возгорания на общей площади 84,6 га: в Шелеховском, Черемховском, Зиминском, Братском, Нижнеилимском, Куйтунском и Тулунском районах.

Локализовано вновь обнаруженное возгорание на общей площади 355 га, из которых 108 га, покрытые лесом в Аларском районе. Также в локализованном состоянии на утро 19 мая перешло семь ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 8817 га: в Жигаловском, Зиминском, Качугском, Братском, Тайшетском, Усольском и Черемховском районах.

В процессе локализации – 15 лесных пожаров общей площадью 9712,5 га. Вновь обнаруженные: по два – в Чунском и Тайшетском районах, по одному – в Усть-Илимском, Катангском, Братском и Слюдянском районах. Кроме того, – возгорание на землях Тулунских городских лесов. Ранее зарегистрированные: два – в Усть-Илимском районе, по одному – в Тайшетском, Усть-Удинском, Осинском и Нижнеилимском районах.

Напомним, с 22 часов 7 мая на территории Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации. Любая деятельность в лесу, кроме тушения пожаров, приостановлена. Соответственно гражданам запрещено посещать лесные массивы, пользоваться открытым огнем, сжигать сухую растительность и мусор. Ограничены охота и рыболовство. Нарушителям противопожарной безопасности грозит ответственность вплоть до уголовной.