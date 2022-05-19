Сезон научных шоу открыт: «РУСАЛ ФестивAL #Наука» едет в Иркутскую область

Тяга к знаниям формируется с детства, но для этого ребенка необходимо заинтересовать. Именно эту цель преследует «РУСАЛ ФестивAL #Наука», который после двухлетнего перерыва «на карантин» вернулся, сообщает КП.

Первыми городами, где прошли научные шоу для детей и подростков, лекторий, кинопоказы и выставка, посвященная 90-летию алюминиевой отрасли России, стали Североуральск, Краснотурьинск, Саяногорск и Ачинск. Дальше по маршруту Братск, Шелехов и Тайшет в Иркутской области, а также поселок Таежный в Красноярском крае. Все эти населенные пункты объединяют два фактора: они находятся далеко от столиц регионов и в каждом из них работают предприятия РУСАЛа.

«РУСАЛ ФестивAL #Наука» это не только яркое и большое шоу, но и способ показать школьникам, как богат и увлекателен мир науки и технического творчества. Каждое научное шоу

посетили более двух тысяч школьников, ведь даже современный уровень развития интернета не может полностью заместить возможность лично увидеть и пощупать. В Тайшете шоу состоится 22 мая, в Братске - 28 мая, в Шелехове – 29-го.

Отметим, что фестиваль - только один из проектов компании, направленный на погружение детей в науку и развитие инженерного мышления и творческих способностей. Большую программу, которая помогает школьникам выбрать для себя будущую специальность и совершать уже не учебные, а реальные открытия, инициировал основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. В 2011 году компания совместно с Сибирским федеральным университетом запустила олимпиаду «13-й элемент. Alхимия будущего» . А в 2022-м при поддержке Олега Дерипаски в городе Усть-Лабинске Краснодарского края открылся Первый Университетский Лицей имени Н.И. Лобачевского. Это школа с естественно-научным уклоном: основное время здесь уделяется изучению математики, физики, информатики, химии и биологии, а преподают их сильнейшие педагоги из МГУ.

Обучение и проживание в лицее бесплатные, для иногородних на территории построен комфортный кампус на 200 мест. 29 апреля прошли письменные экзамены в 5 регионах страны, в общей сложности в них приняли участие около 750 человек. Тех, кто набрал проходной балл, пригласят на второй этап отбора – в летний учебный лагерь на базе лицея.