30-летний мужчина издевался над 10-летним мальчиком на детской площадке в Братске

Кадры происшествия попали в сеть, полиция заинтересовалась видео.

Ролик разместили в Телеграм-канале «Братчане», на нем пожилая женщина скидывает ребенка с объекта на детской площадке, а после начинает тащить по земле. Мальчик бьет женщину по лицу и к потасовке уже подключается мужчина 30-ти лет. Он хватает ребенка и валит его, прижимая коленом к земле. Через какое-то время он отпускает мальчика и тот убегает с площадки.

Видео вызвало шквал комментариев:

«Всё понимаю: эмоции, обиду на невоспитанное дитя. Но! Есть закон, который запрещает бить и публично унижать людей, тем более, несовершеннолетних. Удар ребёнка не сопоставим с ответными действиями взрослого человека», – комментируют пользователи.

На происшествие отреагировали полицейские. Они нашли мужчину и сейчас проводят проверку, по окончанию которой действиям участников инцидента будет дана правовая оценка.