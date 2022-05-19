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Иркутские застройщики жалуются на банкиров, которые тянут с решениями о выдаче льготного проектного финансирования

18 мая в Иркутске прошла очередная региональная конференция «Жилищное строительство: новые вызовы и перспективы», на которой участники дискуссии обсудили вопросы проектного финансирования, ипотечного кредитования новостроек, спроса и предложения, динамики цен, цифровизации в девелопменте.

Региональные застройщики обратили внимание на неопределенность в отрасли и затягивание банками принятия решений о выдаче проектного финансирования по льготной ставке. Напомним, что в соответствии с  Постановлением Правительства РФ №534 от 31.03.2022, застройщикам должны субсидировать ставки по проектному финансированию в размере до 15%.  Кроме того, иркутские строители отметили невысокую покупательскую способность населения, а также низкую маржинальность девелопмента в регионе.

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Что касается текущей ситуации на рынке жилья, руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик считает, что обвал цен 2015 года не повторится, потому что спрос и предложение находятся на одном уровне. При этом продажи по ДДУ по итогам года снизятся на 30%. Опасаться появления новых обманутых дольщиков не стоит. Холопик обратил внимание, что несмотря на сокращение застройщиками расходов, тренд на цифровизацию в девелопменте сохраняется. В первую очередь, это цифровизация продаж, проектирования, эксплуатации.

Заместитель председателя правительства Иркутской области Павел Писарев напомнил, что в Иркутской области необходимо ежегодно вводить по 2,3 млн кв. м жилья. При этом сейчас вводится в 2 раза меньше: в 2020 году –1,1 млн кв. м жилья, в 2021 – 1,2 млн.

– Для достижения плановых показателей необходимы совместные усилия между органами власти, застройщиками и иными организациями в сфере жилищного строительства, – резюмировал Писарев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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