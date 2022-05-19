109 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 293 147.

Суточная заболеваемость в Иркутской области продолжает расти. Еще два дня назад в Приангарье регистрировали 47 случаев инфекции, сейчас их больше ста.

В лидерах антирейтинга заболеваемости остается Иркутск – 41 заражение. На второй и третьей строчке Усолье-Сибирское (+17) и Иркутский район (+9). Средняя заболеваемость в регионе поднялась незначительно, не более пяти случаев на населенный пункт.

В медучреждениях остаются 354 человека, выздоровели за сутки – 67, умер один человек с коронавирусом.