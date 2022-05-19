Треть россиян готова оставить в банках открытые по высокой ставке вклады в любом случае

Лишь 3% россиян забрали все свои деньги из банков сразу после резкого повышения ключевой ставки в конце февраля 2022 года. 15% имеют и вклад, и накопительный счет. 33% не намерены забирать открытый после резкого повышения ставок рублевый банковский вклад при любой экономической ситуации в стране. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие».

46% россиян не имели банковских вкладов до военной спецоперации и не имеют сейчас. Из тех, кто имел, 20% оставили банковские вклады по докризисной ставке. 17% сразу переложили деньги во вклад по новой более высокой ставке. Еще 14% открыли после повышения ставок новый вклад. Только 3% опрошенных сразу забрали все деньги из банка, чтобы вложить в другие инструменты сбережений или использовать для личных нужд, и ни в одном из российских макрорегионов этот показатель не превысил 4%.

33% респондентов готовы оставить в банках открытые по высоким ставкам вклады в любом случае, поскольку это все равно дает гарантированный доход. На Северном Кавказе и в Сибири такой ответ дали 42% респондентов, тогда как в Центральном федеральном округе – 27%.

26% из тех, кто имеет банковский вклад, открытый по высокой ставке, оставят его, если не будет резкого падения личных доходов и необходимости тратить сбережения. 25% сохранят открытый по высокой ставке банковский вклад, если ставка не упадет ниже 10% годовых. 8% заберут такой вклад, как только нормализуется ситуация на финансовом рынке или потребуются деньги для крупных срочных или плановых трат. 7% – в случае резкого роста инфляции, которая станет намного выше, чем ставка по вкладу.

24% опрошенных готовы открыть накопительный счет в случае снижения ставок по вкладам. У 15% уже открыт накопительный счет, еще у 15% есть и вклад, и накопительный счет. 46% заявили, что не планируют открывать ни вклад, ни накопительный счет.

8% респондентов, несмотря на кризис, не уходили с фондового рынка. 7% готовы рассмотреть другие инструменты инвестирования, кроме банковских вкладов, если ставки по ним упадут ниже 10% годовых. 13% опрошенных считают, что акции будут расти и готовы вложить в них часть своих средств. 6% готовы вложить в фондовый рынок весь свой инвестиционный «бюджет».

При этом 39% считают, что инвестировать средства со вклады в ценные бумаги сейчас слишком рискованно. В Южном федеральном округе так ответили 50%, тогда как на Дальнем Востоке лишь 305, а в Москве и Московской области – 31%. Каждый пятый респондент затруднился ответить на вопрос о возможности инвестирования денег со вкладов в фондовый рынок в нынешней ситуации.

«Вкладчики внимательно следят за рынком и рассматривают весь ассортимент сберегательных продуктов. При этом мы отмечаем рост интереса к альтернативным инвестициям. Доля вкладчиков, интересующихся инвестиционными продуктами, выросла в полтора раза и составила 34% против 24% годом ранее. Для клиентов, у которых срок вкладов завершается в июне, банк готовит не только специальное летнее предложение по вкладам с повышенной ставкой, но и новые комплексные предложения из банковских и инвестиционных сберегательных продуктов», – сообщил вице-президент, лидер трайба Сбережения и инвестиции банка «Открытие» Александр Бородкин.