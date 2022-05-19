«Другие экскурсии» смогут посетить онлайн иркутяне и жители Дальнего Востока в «Ночь в музее»

Оператор поможет клиентам не пропустить события самой культурной ночи года. Абоненты компании в Приангарье и на Дальнем Востоке могут подключиться к онлайн-трансляции: в прямом эфире на скорости мобильного интернета здесь покажут самые интересные экскурсии. Их проведут известные актеры, искусствоведы, журналисты, спортсмены и блогеры.

Москва. В программу «Ночи в музее» по другим правилам вошли шесть популярных столичных площадок: Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Новая Третьяковка, Музей русского импрессионизма, Московский музей космонавтики, Дарвиновский музей. Для абонентов Tele2 организован приоритетный вход без очереди, для использования привилегии необходима предварительная регистрация на сайте «Ночь в музее» Tele2.

Иркутск и Дальний Восток. 21 мая состоятся и авторские «другие экскурсии» с актерами театра и кино, которые можно будет посмотреть в режиме онлайн. Евгений Дятлов проведет экскурсию по выставке «Россия. Дорогами цивилизаций» в Государственном историческом музее, Дмитрий Дюжев расскажет о творчестве Генриха Семирадского в Новой Третьяковке, а Константин Крюков проведет авторскую экскурсию по выставке «Авангард. На телеге в XXI век» в Музее русского импрессионизма.

Эксклюзивные экскурсии для москвичей пройдут в Театре на Бронной, посетители погрузятся в историю и театральные секреты. В гостинице «Балчуг» Светлана Килина, историк и создательница экскурсионного проекта «Москва в сердце», расскажет историю одного из символов столицы. В музее стадиона «Открытие Банк Арена» экскурсию проведут звезды клуба «Спартак-Москва» Ринат Дасаев, обладатель приза «Лучший вратарь мира» (1988 год), и Никита Баженов, автор гола в ворота Челси на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Санкт-Петербург. Тайны домашнего театра Юсуповского дворца раскроет заслуженный артист России Егор Дружинин. Также клиенты Tele2 увидят закрытые помещения Витебского вокзала, посетят одно из самых загадочных мест Петербурга – музей-аптеку «Доктора Пеля и сыновей», узнают об открытиях, сделанных в ходе реставрации Медного всадника.

Нижний Новгород. Клиенты оператора отправятся на прогулку по мистическим местам, а краевед и искусствовед Антон Марцев расскажет, из чего складывается ДНК города. Иммерсивная экскурсия-спектакль «Слушая город» позволит участникам посмотреть на Нижний Новгород, как на театр. Материал также будет доступен онлайн.

Ольга Свечникова, директор по маркетингу Tele2:

«Проект «Ночь в музее» по другим правилам – это яркий пример клиентоцентричности подходов Tele2. С нами абоненты получают приоритетный вход в музеи и увлекательные рассказы от звездных спикеров. В программе экскурсии на любой вкус – от посещения знаковой выставки египетского искусства до прогулки по мистическим местам Нижнего. Tele2 предлагает клиентам не просто увлекательную программу, но и комфорт – перемещение между музеями на удобных автобусах, бесплатные аудиогиды и кофе. Мы обещаем сделать этот вечер по-настоящему особенным для наших клиентов».

Для абонентов оператора приготовлены бесплатные аудиогиды в Историческом музее, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Новой Третьяковке, Музее русского импрессионизма, Дарвиновском музее. Аудиогид будет доступен по QR-коду, а наушники можно взять на стойке рядом с брендированной стелой Tele2. Также оператор организовал точки с бесплатным кофе для абонентов в фудтраках у Исторического музея, Музея русского импрессионизма, Музея космонавтики, Дарвиновского музея.

Полная программа и расписание мероприятий со звездными спикерами и экспертами опубликованы на сайте проекта. Регистрация на экскурсии будет открыта с 18 по 21 мая, количество билетов ограничено. Экскурсии со звездными спикерами и лидерами мнений будут транслироваться онлайн в официальной группе Tele2 в VK и в экскурсионных шаттлах в Москве.