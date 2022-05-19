Управляй благосостоянием в Сбере с бонусами от СберСпасибо

Каждый день Сбер совершенствует продукты и сервисы, делая их максимально удобными для клиентов. Теперь средства, потраченные на оформление или платежи по ряду продуктов компаний СберСтрахование, СберСтрахование жизни и СберНПФ, можно вернуть на карту Сбера с помощью бонусов от СберСпасибо. Это позволит сократить расходы, например, на путешествие или снизить размер очередного взноса по накопительному страхованию жизни, рассказали SIA.RU в компании.

Такая возможность доступна по платежам, совершённым в мобильном приложении СберБанк Онлайн, в число которых входят текущие взносы и автоплатежи по индивидуальным пенсионным планам (ИПП), автоплатежи по взносам на программу НСЖ «Билет в будущее», страховые программы «Защита от травм», «Сбереги финансы», «Страхование путешественников», а также ОСАГО, оформленное на маркетплейсе Сбера по автострахованию. Возможность сэкономить на полисе обязательного автострахования с бонусами от СберСпасибо стала одним из важных преимуществ программы: сегодня это могут сделать только аккуратные опытные водители за счёт сниженного коэффициента бонус-малус.

Клиенты могут выбрать, хотят ли они вернуть средства за транзакцию полностью или частично. Чтобы воспользоваться предложением, нужно открыть мобильное приложение СберБанк Онлайн, выбрать раздел СберСпасибо → Конвертировать бонусы в рубли → Выбрать нужную транзакцию → Списать бонусы.

После этого с бонусного счёта клиента будет списано указанное клиентом количество бонусов, а на карту Сбера не позднее следующего рабочего дня будут зачислены денежные средства. Курс конвертации зависит от уровня привилегий в программе СберСпасибо:

«Спасибо» — 1 бонус = 0,5₽;

«Большое Спасибо» — 1 бонус = 0,55₽;

«Огромное Спасибо» — 1 бонус = 0,6₽;

«Больше, чем Спасибо» — 1 бонус = 0,75₽.

Таким образом, чтобы возместить транзакцию в полном объёме, клиенту нужно просто одобрить списание большего количества бонусов от СберСпасибо. Возможность возмещения платежа появляется в приложении СберБанк Онлайн, как правило, в течение трёх рабочих дней, при этом конвертировать можно операции сроком не более 45 календарных дней с даты платежа.