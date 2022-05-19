В апреле 2022 года выдано 900 тыс. новых кредитных карт

По данным (есть у SIA.RU) Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2022 года количество новых выданных кредитных карт составило 0,90 млн единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 11,1% (в марте 2022 года – 0,80 млн. ед.).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число, напротив, сократилось на 20,9% (в апреле 2021 года – 1,14 млн ед.), а по сравнению с «досанкционным» февралем – на 20,0% (в феврале 2022 года – 1,12 млн. ед.).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в апреле 2022 года было выдано в Москве (67,2 тыс. ед.), Московской области (49,0 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (36,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (35,8 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (31,4 тыс. ед.).

В апреле 2022 года по сравнению с мартом 2022 года количество выданных новых кредитных карт увеличилось практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику роста продемонстрировали Москва (+16,9%), Ханты-Мансийский АО (+15,7%), а также Свердловская (+15,2%), Кемеровская (+15,2%) и Тульская (+15,1%) области.

«Достаточно серьезный рост выдачи новых кредитных карт в апреле по сравнению с мартом объясняется эффектом «низкой базы», – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Напомним, что по сравнению с февралем, в марте текущего года, на волне «первого санкционного шока», выдача карт снизилась почти на 30%. Вместе с тем, это сокращение оказалось существенно более низким, чем в другом виде необеспеченного кредитования – потребительских кредитах. Там «падение» выдачи в марте составило более 60%».

«Относительно незначительная динамика сокращения, – продолжает А. Волков, – во многом, связана с тем, что с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском. С другой стороны, кредит, полученный с помощью кредитной карты, интересен для граждан, прежде всего, в силу своей технологичности и удобства. Кроме того, по «кредиткам» действуют весьма привлекательные условия (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)».