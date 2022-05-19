Курс евро опустился ниже 62 рублей

Впервые с мая 2017 года, сообщает ТАСС.

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10:25 мск, курс доллара снижался на 0,74%, до 62,97 руб., курс евро падал до 65,68 руб. (-1,53%).

Курс доллара к рублю на открытии валютных торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 34,25 коп. и составил 63,7875 руб. Курс евро снизился на 70 коп. и составил 66 руб. При этом в моменте евро опускался ниже 62 руб. впервые с мая 2017 года.