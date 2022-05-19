Новости

Курс евро опустился ниже 62 рублей

Впервые с мая 2017 года, сообщает ТАСС.

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10:25 мск, курс доллара снижался на 0,74%, до 62,97 руб., курс евро падал до 65,68 руб. (-1,53%).

Курс доллара к рублю на открытии валютных торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 34,25 коп. и составил 63,7875 руб. Курс евро снизился на 70 коп. и составил 66 руб. При этом в моменте евро опускался ниже 62 руб. впервые с мая 2017 года.

Читайте также:

Ослабление рубля к доллару начнется с июня
19 мая 2022
Активизация импорта и послабления «съедят» укрепление рубля
19 мая 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Иркутские застройщики жалуются на банкиров, которые тянут с решениями о выдаче льготного проектного финансирования
«Норникель» развернулся на восток
Российские лесопромышленники ищут пути экспорта через Белоруссию и Турцию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании