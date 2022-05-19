«Открытие Инвестиции» запустили акции «Тёплый приём» и «Инвестируй сам — расскажи друзьям»

«Открытие Инвестиции» (совместный бренд «Открытие Брокер» и УК «Открытие», входящих в группу банка «Открытие») объявили о старте акций «Тёплый приём» и «Инвестируй сам – расскажи друзьям». Специальные условия акций позволят действующим и новым клиентам получить до 50 000 рублей. Кроме того, в рамках акции «Тёплый прием» новые клиенты смогут возвращать до 50% от комиссий со сделок, рассказали SIA.RU в банке.

«Тёплый приём» — акция, ориентированная на действующих и новых клиентов «Открытие Инвестиции», которые имеют счета у другого брокера. Согласно условиям, клиенты получат бонусные баллы (1 балл = 1 рубль) в размере 0,2% от оценочной стоимости ценных бумаг, переведенных в «Открытие Инвестиции» от другого брокера. За пополнение брокерского счёта предусмотрено еще одно вознаграждение — 0,1% от зачисленных денежных средств. Участники, открывшие и пополнившие индивидуальный инвестиционный счёт в период действия акции, получат 0,3% от любых зачислений — денежных средств, акций и других активов. В рамках акции действует специальное предложение для новых клиентов — участникам, открывшим и пополнившим счёт до 11 июня включительно, брокер в течение месяца будет возвращать до 50% от комиссий за сделки. Акция «Тёплый приём» продлится до 11 июня 2022 года.

В рамках акции «Инвестируй сам — расскажи друзьям» брокер начисляет суммарно 2 500 руб. (1 балл = 1 рубль) при инвестировании другом от 5 000 руб., и до 4500 руб. при инвестировании на большую сумму. Каждому клиенту присваивается индивидуальная реферальная ссылка, которую можно отправить знакомым. Перешедшим по ссылке друзьям и знакомым клиента, которые откроют и пополнят счёт, брокер начисляет бонусные рубли. Условия акции «Инвестируй сам — расскажи друзьям» действуют до 30 июня включительно.

«В этом году мы запускаем наши традиционные акции на фоне нестабильной ситуации на фондовом рынке. Обе акции призваны помочь новым инвесторам освоиться на рынке и поддержать тех, кто уже давно с нами. Мы любим дарить подарки, и наши новые акции — еще один повод окружить заботой каждого нашего клиента», – говорит Аиша Кубезова, заместитель генерального директора «Открытие Инвестиции» по маркетингу и цифровым каналам продаж.