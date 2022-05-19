Представители крупнейшего бизнеса создали ассоциацию «Байкал без пластика»

Представители бизнеса, НКО, государственных и образовательных учреждений объявили о создании ассоциации «Байкал без пластика», подписав соответствующий меморандум. В Ассоциацию вошли En+ Group, сеть супермаркетов «Слата», РТ-НЭО Иркутск, Сбербанк, Гранд Байкал, Иркутский Государственный Университет (ИГУ), Центр развития Байкальского региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР), ФГБУ «Байкальский Заповедник», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и благотворительный фонд «Подари планете жизнь».

Подписание меморандума состоялось в Иркутске. Члены Ассоциации выступают за снижение оборота одноразовой пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в Прибайкальских регионах, обеспечение прибайкальских регионов инфраструктурой раздельного сбора отходов и развитие системы рециклинга, а также за распространение экологической культуры среди населения и туристов.

После подписания меморандума Ассоциация провела круглый стол «Байкал без пластика: вымысел или реальность?». На нем участники обсудили состояние озера, проблемы обращения с отходами, неорганизованного туризма и перспективы волонтерского движения.

Александр Шмидт, ректор Иркутского государственного университета, доктор химических наук, профессор:

«Пластик, безусловно, упрощает жизнь людей, делает её более удобной, но в то же время способен образовывать микроформы. Сегодня научное сообщество находится в самом начале дискуссии, но совершенно очевидно, что проблема негативного влияния микропластика на окружающую среду - очень серьёзная и глобальная. Поскольку созданные химиками материалы, высокомолекулярные соединения, полимеры, пластик, не имеют аналогов в природе, нет гарантий, что внешняя среда может адаптироваться к ним. Важно уже сейчас принимать меры по снижению уровня микропластика, его улавливанию, выделению и переработке.

Для этого научному, обществу, власти, бизнесу, общественности предстоит очень многое сделать. И в этом плане мы не одиноки, поскольку в этом состоянии находится весь мир».

Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+ Group:

«Компания En+ Group последние три года ведет научный мониторинг экосистемы озёра совместно с биологическим институтом МГУ, Сибирским федеральным университетом, Иркутским государственным университетом. Они отбирают пробы и анализируют состав воды, в том числе на наличие микропластика. На сегодня выводы ученых неутешительны. Высокая концентрация этих веществ объясняется плачевным состоянием туристической инфраструктуры и постоянно растущим потоком отдыхающих. По разным оценкам, в этом году Байкал могут посетить до 5 миллионов человек. Именно поэтому проблема не потеряет свою актуальность и исследования нужно обязательно продолжать».

Артем Мищенко, учредитель ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК»:

«Особого внимания требует так называемый стихийный туризм. Чтобы береговая линия озера оставалась чистой, следует создавать условия для людей. Если говорить про Ольхонский район и южную часть Байкала, мы максимально выносим объекты переработки от берега Байкала. Не менее важной составляющей является раздельный сбор отходов и, конечно, комплекс просветительских мероприятий, направленных на повышение экологической культуры».

Ярослав Шиллер, исполнительный директор сети супермаркетов «Слата»:

«Очень хорошо, что появилась компания, которая стала катализатором данной встречи. Байкал без пластика – это очень сложная задача. Изучая сложившуюся ситуацию, мы должны понимать, что эта проблема не на год, не на два, этот проект на 50 лет и больше. Консолидировав наши возможности, мы сможем сделать многое для того, чтобы будущие поколения жили в безопасной и чистой среде. Все, кого объединила эта тема, знают, что нужно делать, и конкретные шаги предпринимаются уже сейчас».

Магомедов Теймур, директор по развитию «БАЙКАЛ.ЦЕНТР»:

«Все проблемы экологии Байкала необходимо решать комплексно. Мусор, сточные и подсланевые воды, содержащие нефтепродукты, несанкционированные свалки - всё это составляющие неорганизованного туризма.

В настоящий момент потоки туристов на Байкале должным образом не регулируются, отсутствует полноценная инфраструктура по их обслуживанию. Чтобы изменить ситуацию, «БАЙКАЛ.ЦЕНТР» разработал стратегический мастер-план города Байкальска. Проект включает в себя причальные сооружения для безопасной заправки, сдачи сточных вод кораблей, центры сбора твердых коммунальных отходов, пункты раздельного сбора бытового мусора и многое другое. При использовании современных подходов по управлению туристической логистикой эта модель позволит существенно снизить антропогенное влияние человека на экологию озера. Со временем таких точек по комплексному обслуживанию туристов на карте Байкала должно становиться больше».