В Иркутске открылась выставка о добыче нефти при содействии ИНК

В Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского открылась выставка «Первооткрыватели. Соль и нефть Восточной Сибири» при содействии Иркутской нефтяной компании.

Выставку можно посетить до конца 2022 года. Вход бесплатный, потребуется действующий читательский билет либо его оформление.

Созданию экспозиции предшествовала работа в рамках реализации проекта «Индустриальный север» – победителя грантового конкурса «Энергия родной земли», который организовала ИНК в 2021 году. Также реализации идеи способствовала значимая дата в отрасли – в 2022 году исполнилось 60 лет нефтяному фонтану на Марковском месторождении – первому в Восточной Сибири.

– Хочется поблагодарить Молчановскую библиотеку за наше сотрудничество, за предоставление интересных материалов. Иркутская нефтяная компания первой начала промышленную добычу нефти в Восточной Сибири, а нефть и соль неразрывно связаны между собой. Когда мы добываем нефть, добываем и пластовую воду, в которой большое содержание солей с ценным составом компонентов. Это стало идеей для нового бизнеса в компании, – рассказала на открытии выставки руководитель корпоративного музея ИНК Людмила Чернявская.

Как отметили в пресс-службе библиотеки, проект призван рассказать историю открытия месторождений полезных ископаемых Восточной Сибири в современном визуальном формате: авторских комиксов, информационных плакатов с документами и фотографиями, созданных художником Евгенией Деминой. Для большего вовлечения аудитории краеведом Молчановки Иваном Поповым также разработаны экскурсия, квест и викторины.