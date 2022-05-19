Бизнес компании McDonald’s в России купит бизнесмен из Сибири

Компания McDonald’s продаст свой бизнес в России предпринимателю из Сибири Александру Говору, сообщает 19 мая пресс-служба организации.

«Сегодня компания объявляет о заключении сделки по продаже российских активов Александру Говору – партнеру-франчайзи Макдоналдс. По условиям сделки господин Говор приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом», – говорится в сообщении.

Согласно договору купли-продажи, для всех сотрудников сохраняются рабочие места на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет. Покупатель также согласился финансировать заработную плату корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны до закрытия сделки. Кроме того, он также профинансирует существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Напомним, ранее на текущей неделе корпорация McDonald’s объявила о прекращении работы бренда на территории России и о планах по продаже своего бизнеса в стране.

McDonald’s является мировым лидером в индустрии общественного питания, который насчитывает более 39 000 предприятий в более 100 странах. Около 95% предприятий компании по миру принадлежат и управляются независимыми местными владельцами бизнеса.

Александр Говор является сооснователем нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис» в Кемеровской области. Кроме того, он является партнером McDonald’s с 2015 года, в Сибири работает 25 предприятий, открытых им по франшизе.