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ЦБ снял ограничение на продажу гражданам валюты, за исключением доллара и евро

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ЦБ РФ объявил о смягчении операций с наличной валютой. Банки с 20 мая 2022 г. смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро.

Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября 2022 г. граждане могут купить только тот объем этих валют, который поступил в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 г. Ранее данные ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

– Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот, – говорится в сообщении ЦБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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