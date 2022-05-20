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Рабочий лесозаготовительного предприятия погиб на производстве в Тайшете

Доследственная проверка начата по уголовной статье «Нарушение требований охраны труда» по факту гибели на производстве рабочего лесозаготовительного предприятия в городе Тайшете Иркутской области, сообщает региональное управление СКР.

«Предварительно установлено, что мужчина во время работы нарушил требования техники безопасности при подаче опилок на транспортерную ленту. Он зацепился одеждой, в результате чего его механизмом затянуло в станок для удаления и обработки отходов. 47-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия», – рассказали в ведомстве.

Устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучается документация по технике безопасности, опрашиваются свидетели инцидента, а также руководство предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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