Доходы губернатора Иркутской области Игоря Кобзева за 2021 год сократились в 1,4 раза

Заработок главы Иркутской области Игоря Кобзева за 2021 год уменьшился в 1,4 раза – до 5,5 млн рублей, в 2020-м он заработал 7,7 млн рублей, следует из документации, опубликованной на сайте регионального кабмина.

Список принадлежащего ему имущества остался прежним – у губернатора есть земельный участок площадью 578 квадратов, квартира площадью 138,4 квадрата, гараж площадью 39,8 квадрата, и по полдоли квартиры и гаража, имеющих площади 47,5 и 25,5 квадратного метра соответственно.

У его супруги нет в собственности недвижимости, а также у нее отсутствует доход. Ей принадлежит только автомобиль BMW X6.

В пользовании у семьи – три земельных участка площадями 400, 1900 и 2385 квадратных метров, квартира 107,1 квадрата, жилой дом 432 квадратных метра, а также гараж, баня и помещение для проживания 88,3, 70,1 и 20 квадратных метров соответственно.