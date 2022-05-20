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Ущерб от пожара в СНТ «Механизатор» Братского района оценили в 3 млн рублей

В результате возгорания уничтожены 30 домовладений, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

«По факту пожара, произошедшего 16 мая, дознавателями МЧС России при взаимодействии с прокуратурой Иркутской области завершена доследственная проверка и возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении министерства.

Сотрудники МВД установили виновное лицо.

Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём одной из дачниц, которая сжигала сухую траву на приусадебном участке. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление вины подозреваемого лица.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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