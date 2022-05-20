Специалисты «Иркутскэнергосбыта» проводят обучающие курсы для пожилых людей

Специалисты компании проводят занятия по использованию сервисов дистанционного обслуживания «Иркутскэнергосбыт» на персональных компьютерах и смартфонах. В 2022 году слушателями курсов стали 143 жителя Иркутска, рассказали SIA.RU в компании.

Занятия проводятся на курсах «Бабушка онлайн» в рамках городского образовательного проекта «Активное долголетие». Сотрудники компании помогают научиться работе в онлайн-сервисах.

Наибольшей популярностью в этих сервисах среди слушателей пользуются функции по оплате коммунальных услуг и передаче показаний приборов учета.

Александра Егорова, начальник управления реализации общественных инициатив администрации Иркутска:

- Анализируя запрос, который поступил от слушателей наших курсов в прошлом году, мы услышали, что у иркутян есть потребность изучить смартфон. Понятно, что сейчас вся жизнь в смартфоне: через него мы общаемся с друзьями, оплачиваем услуги. Поэтому этот запрос мы учли, и в этом году в нашем образовательном проекте "Активное долголетие" появился новый курс, посвященный обучению работе на смартфоне.

Наталья Соковикова, заместитель директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыт»:

- Иркутск – первый город, в котором наши специалисты проводят обучение для пожилых людей. Мы готовы провести подобные занятия и для жителей других муниципальных образований Иркутской области.