95% иркутян считают себя хорошими и эффективными работниками

Служба исследований hh.ru выяснила, сколько жителей Иркутской области считают себя хорошими работниками.

Результаты опроса (есть у SIA.RU) показали, что подавляющее большинство опрошенных работников из Иркутской области (95%) считают себя хорошими и эффективными сотрудниками, и эти показатели выше, чем в среднем по стране, где такие оценки дали себе 90% респондентов.

Любопытно, что среди регионов России лидером в данном вопросе стал Краснодарский край (96% считают себя хорошими работниками), а наиболее скромно себя оценили жители Свердловской области (81%). Среди сибирских регионов чаще всего считают себя эффективными работниками жители Иркутской области и Красноярского края (по 95%).

В разрезе профсфер впереди оказались медики (97%), HR-специалисты (97%), бухгалтеры (95%) и представители ресторанно-гостиничной сферы (95%).

Никто из опрошенных иркутян не считает себя плохим работником, но 5% затруднились дать ответ. А вот в целом по стране 2% не считают себя эффективными, и любопытно, что чаще всего такие сомнения возникают у представителей топ-менеджмента (5%). Среди тех, кто не смог дать однозначного ответа, больше всего представителей сферы образования (15%).