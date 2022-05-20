Перспективные проекты в Иркутской области поддержит Агентство стратегических инициатив

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева провели рабочую встречу в Москве. На встрече обсудили совместную работу по развитию инвестиционной привлекательности региона и повышению качества жизни людей.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– С Иркутской областью мы плотно сотрудничаем по двум направлениям. Первое – это создание благоприятных условий для бизнеса на основе обратной связи от инвесторов и компаний, которые работают в регионе. Второе – вопросы, связанные с созданием благоприятной среды для граждан, повышения их качества жизни. Знаю, что ряд проектов уже реализуется в области, в том числе по развитию туристско-рекреационных комплексов, брендовых маршрутов и промышленного туризма, – сказала Светлана Чупшева.

Также в Приангарье проводится работа по упрощению процедур доступа к инфраструктуре и к разрешительной документации для запуска проектов. Активно внедряются проекты по вовлечению жителей в проектирование и развитие территорий. «Такие инициативы мы готовы продолжать поддерживать», – добавила Чупшева.

Глава региона отметил, что в Иркутской области работают многие федеральные промышленные группы, вся территория субъекта становится привлекательной для инвесторов.

– Мы завершаем проект определения границ населенных пунктов Прибайкальской территории, это дает возможность инвестору включиться в работу. Но я бы еще раз рассмотрел вопрос баланса проживания жителей в рамках развития инфраструктуры и инвестиционных проектов. Очень важно сейчас привлекать на территорию инвесторов и рассматривать работу под методологическим сопровождением АСИ. Потому что здесь и природоохранное законодательство, и развитие инвестиционных проектов, и экономическое развитие региона должны быть в балансе, – отметил Игорь Кобзев.

Также стороны обсудили участие жителей Иркутской области в форуме «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого являются АСИ и Фонд Росконгресс. От региона подано уже 108 идей, зарегистрировано 843 участника.





