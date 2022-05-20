У сапсанов на крыше Уралсиба появились птенцы

У пары сапсанов на крыше уфимского офиса Банка Уралсиб появились птенцы. Кладка была сделана в начале апреля, а в ночь с 18 на 19 мая около 2:15 камера наблюдения зафиксировала появление первого птенца. После обогрева малыша родители заботливо приступили к кормлению, рассказали SA.RU в банке.

Через 12 часов, примерно в 14:35 в записи, уже появился второй живой птенец. Орнитологи отмечают, что внешне птенцы адекватного размера, достаточно активные. Им предстоит пережить смену погоды в ближайшие выходные. Опытные родители регулярно сменяют друг друга, не оставляя птенцов без присмотра. Самостоятельный теплообмен у маленьких сапсанов устанавливается в первые 10 дней. Всего в кладке было 4 яйца, в ближайшее время ожидается появление еще двоих птенцов.

Соколы-сапсаны выводят птенцов на крыше банка в Уфе более 17 лет подряд. Семейство хищников каждую весну возвращается на высоту 25 этажа здания и занимает небольшой технический выступ. Сотрудники банка установили камеру, организовали доступ орнитологов и регулярно проводят ремонт места гнездования, чтобы птицам и их потомству было сухо и комфортно.

С 2019 года банк ведет круглосуточную онлайн-трансляцию о жизни сапсанов в период появления и взросления их птенцов. Предыдущие трансляции набирали огромное количество просмотров и получили отклики ученых-орнитологов их разных стран мира. О том, что и как происходит на крыше банка и почему птицам удобно там располагаться, рассказано в фильме Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта Атлас птиц Уфы) и группы ученых.