В Усть-Куте 200 школьников посетили День ИНК

В Усть-Куте 17-18 мая прошел день ИНК. Представители Иркутской нефтяной компании познакомили 200 школьников 9-11 классов с будущими карьерными возможностями, рассказали SIA.RU в компании.

Участникам подробнее рассказали о компании и ее проектах, в частности о крупнейшим инвестиционным проекте Восточной Сибири – Иркутском заводе полимеров.

Школьники узнали о востребованных специальностях и возможностях трудоустройства. Подробнее остановились на программах целевого обучения. Так ИНК совместно с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом (ИРНИТУ) реализовывает проект для блока главного инженера и Иркутского завода полимеров.

На встрече присутствовали и представители ИРНИТУ. Они рассказали об условиях поступления в вуз на бюджетной основе и ответили на интересующие вопросы.

Некоторые школьники уже решили поучаствовать в образовательных проектах компании. Анкеты на поступление в ИНК-Класс заполнили 15 человек. Подробнее узнали и про Академию ИНК.

– Для меня такие профориентационные встречи очень важны. Сейчас я учусь в 10 классе и уже задумываюсь о том, какие экзамены необходимо сдавать, какие специальности востребованы. В нашем городе развита нефтяная промышленность. Поэтому было бы неплохо поступить в вуз, стать хорошим специалистом и вернуться в родной город, чтобы работать здесь. Тем более условия для этого создаются, – поделилась ученица лицея Анна Шемчук.

В завершении встречи прошел познавательный квиз. Победителями стали 17 человек, которые получили подарки от компании.

ИНК заинтересована в развитии внешнего кадрового резерва, с 2018 года действует программа «школа-вуз-компания». В Усть-Куте и Киренске открыты ИНК-Классы, где ученики 10 и 11 классов углубленно изучают предметы, необходимые для поступления на профильные специальности. С ИРНИТУ реализуется совместный проект по целевой корпоративной подготовке студентов. Совместно с ИГУ создан образовательный проект «Академия ИНК» для учеников 7-11 классов.