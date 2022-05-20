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«АТБ.Вклад» вошел в рейтинг лучших предложений среди крупнейших банков Москвы

Финансовый портал «Бробанк.ру» составил рейтинг самых выгодных предложений по вкладам в мае 2022 года. «АТБ.Вклад» со ставкой 13% годовых вошел в двадцатку лучших.

Сейчас в Азиатско-Тихоокеанском банке действуют сразу пять депозитных счетов, часть из которых можно открыть онлайн. Самыми высокодоходными продуктами остаются «АТБ. Вклад» (13% годовых) и накопительный счет «Супер Копилка» (15% годовых).

Кроме того, вы можете оставить заявку на сайте банка, и наши специалисты проконсультируют вас, либо воспользоваться калькулятором, чтобы выбрать наиболее выгодный вклад.

Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы.

Остались вопросы? 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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