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Средства от зеленых облигаций Сбера пошли на строительство 8 солнечных электростанций

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Сбербанк отчитался о размещении средств, привлеченных в рамках выпуска зеленых облигаций. Выпуск на общую сумму 25 млрд руб. состоялся в ноябре 2021 г., срок облигаций составил 2 года, а купон — 8,8% годовых. Выпуск соответствует международным стандартам ICMA и требованиям Банка России и Московской биржи, что подтверждает независимая верификация агентства АКРА.

Все денежные средства, полученные от размещения зеленых биржевых облигаций, были использованы для рефинансирования строительства восьми солнечных электростанций (СЭС):

  • одна станция ОЭС Средней Волги полной плановой мощностью 75 МВт;
  • пять станций ОЭС Юга полной плановой мощностью 180 МВт;
  • две станции ОЭС Урала полной плановой мощностью 50 МВт.

Объекты введены в эксплуатацию, включены в перечень квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, и начали осуществлять поставки электроэнергии на оптовый рынок электрической энергии и мощности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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