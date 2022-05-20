ВТБ назвал победителей ежегодного соревнования по машинному обучению

ВТБ подвел итоги соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest 2022, которое банк организует второй год подряд. Более 1 тыс. участников, 3 задачи по слиянию данных, 2 специальные номинации и школьники в числе победителей — таковы результаты соревнований этого года. Призовой фонд составил 2 млн рублей.

Участникам соревнования было предложено освоить на практике слияние массивов синтетических данных, заранее подготовленных банком ВТБ и ПАО «Ростелеком», чтобы научиться угадывать одних и тех же клиентов по их поведению в двух совершенно разных сферах. При этом данные генерировались таким образом, чтобы сохранить необходимую для решения задачи информацию о пользовательском поведении.

Решения задач оценивались автоматически, а победителей номинаций выбирали члены жюри — организаторы соревнования и приглашенные эксперты. Принять участие в Data Fusion Contest 2022 могли все желающие: возраст участников — от 17 лет до 55+.

Самой популярной стала главная задача соревнования — Matching. Было представлено 3119 решений от 84 команд. Первое место и главный приз в 500 тыс. руб. получила команда Лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка — Дмитрий Бабаев, Иван Киреев и Никита Овсов. Второе место и 300 тыс. руб. — у Антона Кленицкого. Третье место с призовым фоном в 200 тыс. руб. досталось старшекласснику из Липецка, Андрею Кузнецову. На четвертом месте также оказался талантливый школьник из Озёрска, который решил предложенную задачу с результатом, минимально отстающим от лидеров.

«Когда мы задумывали Data Fusion Contest и занимались подготовкой задания для участников, то не предполагали, что в соревновании будут принимать участие школьники. Выполнение предложенных нами задач требует серьезной подготовки. И неожиданно было узнать, что наши ребята обладают таким высоким профессиональным уровнем уже в школьном возрасте. Здорово, что мы на площадке ВТБ смогли предоставить им возможность проявить себя и получить заслуженное вознаграждение», — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования Максим Коновалихин.

Участники, занявшие места с 4 по 10, также получат денежные призы. Полный лидерборд задачи Matching можно посмотреть на сайте соревнования.

Награждение победителей Data Fusion Contest 2022 состоится 26 мая.