Примсоцбанк запустил цифровую моментальную карту «Сегодня»

Примсоцбанк запустил цифровую карту «Сегодня» на базе платежной системы «Мир», – сообщает пресс-служба банка. Эта карта – цифровой аналог привычной пластиковой карты.



Оформить её можно быстро, просто и удобно – прямо в мобильном приложении «ПримсоцЛ@йн» и начать использовать сразу после оформления.



Преимущества карты:



• Картой можно удобно расплачиваться с Мir Pay;

• На остаток по карте начисляется – 3,5% годовых;

• В зависимости от суммы оборота по карте, клиенты могут получить до 2% кэшбэка, его максимальная сумма составляет 3000 рублей в месяц;

• В тариф включено бесплатное SMS – информирование;

• Льготный лимит снятия в своей и сторонней сети = 250 000 рублей в месяц;

• Можно получать дополнительный кэшбэк, участвуя в акциях программы лояльности «Привет, Мир!».



Через мобильное приложение «Примсоцл@йн» с помощью карты можно:

Оплачивать мобильную связь, ЖКХ и другие услуги;

Переводить деньги клиентам Примсоцбанка и других банков;

Запрашивать деньги с других банков;

Открывать вклады и проверять баланс на счетах.

Подробности о карте «Сегодня» можно узнать на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону Единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

