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Примсоцбанк запустил цифровую моментальную карту «Сегодня»

Примсоцбанк запустил цифровую карту «Сегодня» на базе платежной системы «Мир», – сообщает пресс-служба банка. Эта карта – цифровой аналог привычной пластиковой карты.

Оформить её можно быстро, просто и удобно – прямо в мобильном приложении «ПримсоцЛ@йн» и начать использовать сразу после оформления.

Преимущества карты:

• Картой можно удобно расплачиваться с Мir Pay;
• На остаток по карте начисляется – 3,5% годовых;
• В зависимости от суммы оборота по карте, клиенты могут получить до 2% кэшбэка, его максимальная сумма составляет 3000 рублей в месяц;
• В тариф включено бесплатное SMS – информирование;
• Льготный лимит снятия в своей и сторонней сети = 250 000 рублей в месяц;
• Можно получать дополнительный кэшбэк, участвуя в акциях программы лояльности «Привет, Мир!».

Через мобильное приложение «Примсоцл@йн» с помощью карты можно:

  • Оплачивать мобильную связь, ЖКХ и другие услуги;
  • Переводить деньги клиентам Примсоцбанка и других банков;
  • Запрашивать деньги с других банков;
  • Открывать вклады и проверять баланс на счетах.

Подробности о карте «Сегодня» можно узнать на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону Единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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