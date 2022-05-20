Солид Банк повысил процент: Карта "доходная" – 7% на остаток

Хит среди карт Солид Банка – карта «Доходная» стала ещё выгоднее: АО «Солид Банк» повысил процент на остаток по карте до 7% годовых!

Карта «Доходная» – удобный платежный инструмент и накопительный счет одновременно. Не случайно – это одна из самых популярных карт банка. И мы с радостью спешим сообщить, что теперь начисление процентов на остаток по карте – 7% годовых!

Приглашаем оформить карту бесплатно во всех офисах Солид Банка!

Преимущества:

Оформление и выпуск карты – бесплатно!

Начисление процентов на остаток: 7% годовых (от 20 000 руб.)!

Пополнение карты онлайн с карт любых банков и в кассе АО «Солид Банк» – бесплатно!

Особенно интересна карта «Доходная» при ее комбинации с любым вкладом АО «Солид Банк».

В случае подключения карты с данным тарифным планом к вкладу для перечисления процентов по вкладу получается двойной доход: проценты на проценты!

«Данную карту удобно использовать как копилку. И в случае необходимости воспользоваться деньгами - «копилку» не нужно «разбивать»: ведь это не вклад, с ограниченными периодами льготного изъятия сумм, а живой динамичный счет. Воспользоваться средствами можно в любой момент, так же, как и пополнить. Особенно рекомендуем вкладчикам, чтобы не ходить за процентами в кассу банка», – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк», Игорь Возисов.



Оформить карту «Доходная» можно в любом офисе Солид Банка.

Онлайн заявку можно подать через сайт

АО «Солид Банк». Ген лицензия ЦБ РФ №1329