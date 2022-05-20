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Это поджог – Кобзев о причине пожара в историческом здании ТЮЗа

Поджог – наиболее вероятная причина пожара в историческом здании ТЮЗа, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории провели расследование причин и обстоятельств пожара в неэксплуатируемом строении ТЮЗ. Специалисты детально осмотрели место пожара. Исследование вещественных доказательств показало, что на фрагментах конструкций здания, предварительно, имеются следы горючих жидкостей, отметил глава региона.

Дознавателями проведены многочисленные опросы очевидцев и участников тушения пожара, изучены видеозаписи и другие материалы. Материалы переданы в МВД для возбуждения уголовного дела.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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